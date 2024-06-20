Yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

5 Nisan Mahallesi'nde bulunan 898'inci Sokak'ta gerçekleşen olay, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başladı ve kısa sürede şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada, her iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları kullanarak ateş açtı.

Olay sonucunda dört kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ve emniyet güçleri, yaralıları hemen yakındaki hastanelere sevk etti. Polis, olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerde çok sayıda mermi kovanı buldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu belirtilirken, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.