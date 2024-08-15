Yabancı uyruklu iki hırsız züccaciye dükkanını soydu! Ne bulduysa bavula koydu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K.(16), gece saatlerinde züccaciye dükkanına girerek ses bombası ve powerbank gibi elektronik eşya çalarken, çaldıklarınla yetinemedi. A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana gelerek dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.

EŞYALARIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİ

Eşyaların eksik olduğunu gördü, kamera kayıtlarını inceleyince şok olurken, dükkan sahibi Murat Kaya, dükkan içindeki eşyaların fazlasıyla eksik olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen Kaya, güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı.

GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, güvenlik kameralarında, olay günü gelen hırsızın ertesi gün arkadaşıyla tekrar gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 hırsız arkadaşı kıskıvrak yakaladı.

"15-16 YAŞLARINDA YABANCI UYRUKLU 2 HIRSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ"

Ürünlerinin eksik olduğunu görünce kamera kayıtlarına bakan Kaya, "Dükkana girdiğimde eşyaların eksik olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemeye başladım. Kayıtları incelediğimde, 2 hırsızın dükkanımdan temin ettiği bavula ses bombası, mikrofon ve saatli çakmak gibi eşyaları çaldığını fark ettim. Durum böyle olunca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler 2 gün içerisinde zanlıları tespit etti. 15-16 yaşlarında yabancı uyruklu 2 hırsız olduğu belirlendi. Ve bu hırsızların 5-6 tane farklı suçlardan sicil kaydı olduğu tespit edildi. Biz hepsini kardeşimiz olarak gördük, bunun karşılığı böyle olmamalıydı" diye konuştu.

Yakalanan hırsızlar sınır dışı edildi.