Yabancı uyruklu inşaat işçisi 8.kattan düşerek öldü

Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu inşaat işçisi 8.kattan düşerek öldü

Ankara'da çalıştığı inşaat halindeki binanın 8. katından düşen Kırgızistan vatandaşı işçi hayatını kaybetti.

Ankara'da Yenimahalle'de inşaat halindeki binanın 8 katından düşen yabancı uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan uyruklu S.U.K Ankara Yenimahalle bir inşaatın şantiyesinde çalışıyordu. İnşaat halindeki 14 katlı binanın 8. katında çalışan 23 yaşındaki Kırgızistanlı işçi S.U.K. dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi olay yerindeki incelemelerin Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yabancı uyruklu inşaat işçisi 8.kattan düşerek öldü

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