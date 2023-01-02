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  • Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı

Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı

Yabancı uyruklu şahıs tarafından cinsel ilişki teklifinde bulunulan tekel bayii işleten kadın, sapığı tokatlayarak yaka paça dışarı attı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:55
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Yabancı uyruklu şahıs tarafından cinsel ilişki teklifinde bulunulan kadın esnaf tacizciyi tokatlayarak dışarı attı

Kadın esnaf cinsel ilişki teklifinde bulunan yabancı uyruklu şahsı tokatlayarak dışarı attı
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İstanbul'da Tekel bayii işleten kadın bir esnaf, dükkana müşteri olarak gelen yabancı uyruklu bir kişinin tacizine uğradı.

Yabancı uyruklu şahıs, kadın esnafa el hareketi ve sözlerle cinsel ilişki teklifinde bulunduğu anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın esnaf, sapığın hareketleri sonrası öfkeyle yerinden kalkıp adamın yanına giderek tacizciye tokat atarak tepki gösterdi. 

Yaşanan olay sonrası kadın esnaf, tacizciyi itekleyerek yaka paça tekelden dışarı attı.

 

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Türküm
2.01.2023 19:28
Bunların tek sorumlusu var oda akp iktidarıdır  
 
Yol geçen hanı
2.01.2023 18:59
Kontrol yok. Kayıt yok. Varsa yoksa oy ve para  
 
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