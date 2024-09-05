Yabancı uyruklu şahsın telefonundan resmen arşiv çıktı. Gizli gizli kadınları kaydetmiş

İstanbul'da bir minibüste kadın yolcuların fotoğraflarını gizlice çektiği öne sürülen İran uyruklu bir kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada yayımlanan videolarda, şüpheliye ait telefonun içeriği detaylı olarak paylaşıldı. Telefonun içinde, çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve video ile birlikte başka kadınlara ait görüntüler de bulundu.

HERKESİN GÖRÜNTÜLERİNİ ALMIŞ

Olayın fark edilmesinin ardından, minibüste çekilmiş görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafının çekildiğini belirten bir kadın, “Bir abla uyardı beni, ben fark etmedim bile. Herkesin fotoğrafını çekmiş, hatta milletin dudağını bile çekmiş” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

KADINLARA AİT FOTOĞRAF VE VİDEO ARŞİVİ ORTAYA ÇIKTI

Başka bir kadın ise, “Ben onu çekerken gördüm, benim önümdeydi” diyerek şüphelinin telefonundaki içeriklere dikkat çekti. Şüphelinin telefonunda, çok sayıda kadının gizlice çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra, cinsel içerikli materyaller de bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.