Yabancı uyruklu saldırgan önce polisi sonra vatandaşı bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu saldırgan önce polisi sonra vatandaşı bıçakladı

İstanbul Esenyurt’ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulan 45 yaşındaki bir şüpheli, önce bir vatandaşı daha sonra ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaraladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi’nde saat 19:30 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 45 yaşındaki Mahir A. isimli şahıs, polis tarafından durduruldu. Daha sonra ise şüpheli şahıs aniden sivil bir vatandaşa bıçakla saldırarak yaraladı.

Olaya müdahale etmek isteyen polis memuru B.B.’yi de bıçaklayan şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, polis memuru B.B. ve yaralanan diğer vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yakalandı.

Şüpheli şahsın bir polis memuru ve vatandaşı bıçaklayıp kaçtığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"POLİS DURDURMAK İSTEYİNCE DUR İHTARINA UYMAYIP BIÇAKLAMIŞ"

Bölgede esnaflık yapan Mücahit Babahan isimli vatandaş yaşananlarla ilgili olarak, “Cadde üzerinde bir koşuşturma vardı. Bir kişiyi yaralandı gördüm herhalde sivil polisti. Sonra şüpheliyi gördüm yukarı doğru kaçıyordu. Büyük ihtimalle yabancı uyrukluydu. Polisi omzundan bıçakladı. Bir vatandaş daha vardı polis miydi bilmiyorum ama onu da kolundan bıçaklamış. Büyük ihtimalle polis durdurmak isteyince dur ihtarına uymayıp bıçaklamış polisi” diye konuştu.

aw276474-02.jpg

aw276474-01.jpg

Son Haberler
Hindistan'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 28'e çıktı
Hindistan’da ölü sayısı artıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Muslera büyük bir ceza ile karşı karşıya
Muslera'yı büyük bir ceza bekliyor
Şüpheli valiz patlatıldı içinden kıyafet çıktı. Hataylılar panik olmuştu
Şüpheli valiz patlatıldı içinden kıyafet çıktı
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti