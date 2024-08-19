Yabancı uyruklu zanlı 16 yaşındaki kızı taciz etti. Kılıçlarla saldırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yabancı uyruklu zanlı 16 yaşındaki kızı taciz etti. Kılıçlarla saldırdılar

Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki bir genç kızın yabancı uyruklu bir biri tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızın babası ve ağabeyi ile tacizci olduğu belirtilen kişinin yakınları arasında kavga çıktı. döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, kılıçla saldırdılar iddiasında da bulunuldu.

Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sonrası kavga çıktı. Taciz edildiği öne sürülen kızın babasının ve ağabeyinin yaralandığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Döner bıçağının da kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki taciz olayı sonrası bölge karıştı, Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.

DHA'nın haberine göre, 16 yaşındaki kız çocuğu yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı.

Kavga bittikten bir süre sonra şüphelinin yakınları tekrar sokağa gelerek baba ve oğula döner bıçağıyla saldırdı. Arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Baba Osman Usta'nın parmağı koptu. Oğlu ise kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı öne sürülen beş kişi yapılan çalışmayla birlikte gözaltına alındı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.

"TACİZ EDİYORMUŞ"

Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, “Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.

“BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"

Kavgayı gören Songül Özkan, “Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.

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