Yabancı uyruklular sokak ortasına çatıştı. Mahalle Teksas'a döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Yabancı uyruklular sokak ortasına çatıştı. Mahalle Teksas'a döndü

Diyarbakır’da yabancı uyruklu 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralandı.

Türkiye’de yabancı uyruklu ve kaçak sayısı arttıkça suç oranı da artıyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi adeta Teksas’a döndü.

5 Nisan Mahallesi 898. Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Kavganın nedeni henüz bilinmezken kavga çatışmaya döndü.

Silahlı kavgada 4 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili inceleme başlattı.

BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde de Karabük’te yabancı uyruklu 2 grup arasında kavga çıkmıştı. Kavga cep telefonu kamerasına yansımıştı. Şehir merkezinde büyük panik yaşanmıştı.

Grubun cadde ortasında birbirini kovaladığı ve saldırdığı görülmüştü.

Ayrıca yine birkaç gün önce Konya'da Suriyeliler piknik alanındaki görevlilere taş ve sopalarla saldırdığı iddia edilmiş ve görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayda 5 kişi yaralanmıştı.

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