Yabancı uyrukluların bıçaklı kavgası: Ortalık karıştı

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak’ta yer alan bir apartmanın önünde yabancı uyruklu A.H. ile E.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., bıçakla A.H.’yi kasık bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, polis görevlileri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Sağlık ekipleri de olayda yaralanan A.H.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından olay sonrası kaçan E.C.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.