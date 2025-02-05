Yabancı VAR hakemi Arda Kardeşler'in kararına şaştı kaldı: Bu adama ne oluyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı VAR hakemi Arda Kardeşler'in kararına şaştı kaldı: Bu adama ne oluyor?

Süper Lig’in 22. Haftasında oynanan Göztepe-Alanyaspor maçında hakem Arda Kardeşler’in verdiği penaltı kararına yabancı VAR hakemi şaştı kaldı. Yabancı hakem karar sonrası Kardeşler’in pozisyonu yeniden izlemesini isterken “Bu adama ne oluyor?” şeklinde tepki gösterdi.

TFF, Süper Lig’in 22. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. YouTube’da yayınlanan kayıtlardaki bir ayrıntı dikkat çekti.

Göztepe ile Alanyaspor maçında hakem Arda Kardeşler’in verdiği penaltı kararına VAR hakemi Pawel Pskit çok şaşırdı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Arda Kardeşler elle oynama gerekçesi ile Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR hakemi Pawel Psikit, topa elle müdahale edilmediğini belirterek Arda Kardeşler’in pozisyonu yeniden izlemesini istedi. Psikit, Kardeşler’e pozisyonu anlatırken penaltı kararına şaşkınlığını gizleyemeyerek “Bu adama ne oluyor?” şeklinde tepki gösterdi.

Açıklanan kayıtlara göre 2 hakem arasındaki diyalog şöyle:

VAR: Arda, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Elle oynama yok, omuza değiyor.
Arda Kardeşler: Tamam

VAR: Göstermeye ihtiyacımız var. Temas noktasını görebildiğinde haber ver. Bak omuza değiyor, el yok.
Arda Kardeşler: Omuza değiyor, el yok değil mi? Diğer açı lütfen tamam kol değil doğru.

ekran-goruntusu-2025-02-05-115613.png

ekran-goruntusu-2025-02-05-115657.pngSöz konusu maçta ev sahibi Göztepe'nin 1 golü ve 2 penaltısı iptal edildi.

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