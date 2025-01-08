Yabancı VAR hakemi gelecek mi? Riva’daki toplantıdan kritik karar çıkacak

Süper Lig’de sezon başından bu yana yaşanan hakem tartışmaları sonrası yabancı hakem talebi yeniden gündeme geldi. Geçen sezon bazı maçlarda yapılan yabancı VAR hakemi uygulamasının bu sezon da uygulanması talep edilmişti.

Süper Lig kulüplerinin talebi karşısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yabancı hakem uygulamasına tamamen karşı olduğunu dile getirmişti.

Ancak aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Süper Lig devlerinin de olduğu çok sayıda kulübün talebi karşısında TFF’nin yeni bir hamleye imza atması bekleniyor.

TFF yönetimi bugün Riva’da yapacağı toplantıda yabancı VAR hakemi konusunu ele alacak. Toplantıdan önümüzdeki haftadan itibaren Süper Lig maçlarında yabancı VAR hakeminin görev alması yönünde karar çıkması bekleniyor.

Toplantıdan çıkacak karar tüm futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.