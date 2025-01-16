Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda görev alacak mı? TFF’den resmi açıklama geldi

Süper Lig’de yaşanan hakem tartışmaları sonrası TFF flaş bir karar aldı. Alınan karar ile Süper Lig’in ikinci yarısında yabancı VAR hakemleri görev alacak. Kararın geçici olarak alındığı vurgulanırken “Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir” şeklinde açıklama yapıldı.

Ancak yabancı hakemlerin Süper Lig’de tüm maçlarda görev alıp almayacağı konusundaki belirsizlik kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

YABANCI VAR HAKEMİ TÜM MAÇLARDA GÖREV ALACAK MI?

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, yeni süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Otyakmaz, yabancı VAR hakemi kararının alınmasının nedeni ile ilgili "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

NTV yayınında konuşan Otyakmaz, yabancı hakemlerin Süper Lig’deki tüm maçlarda görev alıp almayacağı yönünde gelen soruya ise şöyle yanıt verdi:

"İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."