Yabancı VAR hakemlerinin göreve ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

Öte yandan MHK, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettikleri açıklandı.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır."