Yabancı VAR hakemlerinin göreve ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı VAR hakemlerinin göreve ne zaman başlayacağı resmen duyuruldu

Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin göreve ne zaman başlatacağı resmen duyuruldu. MHK, yabancı VAR hakemi uygulamasının 20. Haftadan itibaren başlayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, yabancı VAR hakemi uygulamasına başlanacağını açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir." denildi.

Öte yandan MHK, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettikleri açıklandı.

Açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır."

Son Haberler
Alanzinho "Bize her yer Trabzon"
Alanzinho "Bize her yer Trabzon"
Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler
Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler
EKPSS tercih süreci başladı
EKPSS tercih süreci başladı
Kardan adama şehir turu attırdılar: Görüntüler gündem oldu
Kardan adama şehir turu attırdılar: Görüntüler gündem oldu
Bağkur ve Emeklileri Derneği kuruldu
Bağkur ve Emeklileri Derneği kuruldu