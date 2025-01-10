Yabancı VAR hakemlerinin TFF’ye maliyeti belli oldu

Düzenleme: Kaynak: HT Spor
Yabancı VAR hakemlerinin TFF’ye maliyeti belli oldu

TFF’nin aldığı kararla görev almaya başlayacak yabancı VAR hakemlerinin maliyeti belli oldu. Hakemlerin toplam maliyetinin 720 bin euro olacağı öğrenildi.

TFF, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin euro olacağı belirtildi.

Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin euroyu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin euroluk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.

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