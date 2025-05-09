Yabancının yanına Türk VAR hakemi geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancının yanına Türk VAR hakemi geldi

MHK, 35. haftadan itibaren yabancı VAR hakemleriyle birlikte, TFF üst klasman hakemleri ve VAR kadrosunun da VAR olarak görevlendirilebileceğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu "Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir." açıklamasında bulundu.

Gelecek hafta oynanacak karşılaşmalar aynı saatte başlayacağından yeterli yabancı VAR bulunamaması üzerine MHK tarafından böyle bir karar alındı.

MERKEZ HAKEM KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Merkez Hakem Kurulu

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