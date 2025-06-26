Yabancı yatırımcı Güney Afrika ile barıştı

Güney Afrika ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde doğrudan yabancı yatırım girişlerinde önemli bir artışla dikkatleri üzerine çekti. Merkez Bankası verilerine göre, ülkeye 11.7 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi yaşandı. Bu rakam, bir önceki çeyrekteki 7.5 milyar dolarlık girişin oldukça üzerinde ve 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıkıyor.

Yatırım artışının temel nedeni, ülkedeki yerleşik şirketlerin yabancı ana şirketlerinin kendi iştiraklerindeki hisse paylarını artırması oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların Güney Afrika ekonomisine olan güveninin arttığını gösteriyor.

Diğer yandan, portföy yatırımlarında farklı bir tablo gözlendi. Bir önceki çeyrekte 33.4 milyar dolarlık giriş kaydedilirken, 2025'in ilk çeyreğinde 53.7 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı. Bu çıkışın başlıca sebepleri arasında, yerleşik olmayan yatırımcıların yurt içi hisse senedi satışları ve bir kamu kuruluşunun uluslararası tahvil itfası bulunuyor. Uzmanlar, doğrudan yatırımlardaki bu yükselişin ülkenin uzun vadeli ekonomik istikrarı için olumlu bir sinyal olduğunu belirtiyor.