Yabancılar artık daha fazla para ödeyecek... Trump imzayı attı!

Kaynak: DHA
Yabancılar artık daha fazla para ödeyecek... Trump imzayı attı!

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ziyaretçiler için ulusal park ücretlerini artıran kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal parklara yabancı ziyaretçilerden alınan giriş ücretlerinin artırılmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülke genelindeki ulusal parklara yabancı ziyaretçilerden alınan giriş ücretlerinin artırılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. Açıklamada, “Kararname ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Park Servisi'nin (NPS), yabancı turistlerden alınan giriş ücretlerini artırması talimatı verildi” denildi.

Açıklamada ayrıca yabancı ziyaretçilerden alınacak ek ücretlerin, ulusal parkların korunması ve ertelenmiş bakım projeleri için yüz milyonlarca dolarlık ek kaynak sağlayacağı kaydedildi. ABD vatandaşlarının, parklarda yer alan rezervasyon ve izin sistemlerinde öncelikli erişime sahip olacağı belirtilen açıklamada, Amerikalıların ulusal parkların giderlerini yalnızca giriş ücretiyle değil, vergi yoluyla da finanse ettiği aktarıldı.

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