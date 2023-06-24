Yabancıların Arda Güler videosu sosyal medyada gündem oldu

Herkes tarafından geleceği merak edilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in ismi sadece Türkiye sınırlarında geçmiyor. Avrupa'dan pek çok futbolsever, sosyal medyada genç yıldız için paylaşımlar yapıyor.

Yabancıların Arda Güler videosu sosyal medyada gündem oldu

Son iki sezonda gösterdiği performansla herkesin gönlünde yer almayı başaran 17 yaşındaki Arda Güler için Fenerbahçe yönetimi, adeta seferber oldu.

Milan, Real Madrid gibi kulüpler başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok önde gelen kulübü Arda'nın peşine düştü.

Bunun üzerine futbolseverler, sosyal medyada Arda Güler için paylaşımlarda bulunuyor.

Paylaşımlardan bir tanesi oldukça ön plana çıkarken, söz konusu video paylaşım rekorları kırdı.

Bu sezon Arda Güler, 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

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