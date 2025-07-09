Yabancıların kartlarını kullanan tefeciler yakalandı: 50 milyarlık işlem hacmine ulaştılar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında bulunan kişilerin; tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyette bulundukları, bu şirketler ve onlara ait POS cihazları üzerinden 'POS tefeciliği' yaptıkları belirlendi.

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden ve aynı tutarlarda işlemler yapıldığı, ayrıca yine aynı cihazlardan farklı yabancı kartlarla birer dakika arayla art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin büyük bölümünün akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Yapılan incelemede, yabancı kart sahiplerinin bir bölümünün komisyon karşılığında şüphelilerle anlaşmalı şekilde çalıştığı, bir kısmının ise kartlarının habersizce kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirle eşleri ve akrabaları adına taşınmazlar ile lüks araçlar satın aldıkları, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

50 MİLYAR LİRALIK HACİM

MASAK ve BDDK tarafından yapılan incelemelerde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bu yolla 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ortaya kondu. POS cihazlarının temini sürecine aracılık ettikleri değerlendirilen 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Bu kişilerin 10’unun memur, 6’sının ise yönetici konumunda olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu. Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi.

SORUŞTURMA NASIL YAPILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 2022'de alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edilmiş, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşılmıştı.

2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarılmış, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11'lik bölümüne teşkil ettiği belirlenmişti.

Çalışmaların ardından toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak dün İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa yakalanmış, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmişti.