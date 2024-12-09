Yabancının 2. büyük Nas vurgunu

Yabancılar Türkiye’de ikinci büyük vurguna hazırlanıyor.

İlk vurgunu, 2021 yılında Nas’a geçişle birlikte yapmıştı.

Yabancılar o gün için yüzde 20 ile aldıkları hazine bonosunda, faizlerin yüzde 8,5’a kadar düşmesiyle birlikte büyük vurgun vurmuşlardı.

Bilmeyenler için hatırlatayım; hazine bonosu ne kadar yüksek faizden alınırsa ve yine ne kadar düşük faizden satılırsa o kadar büyük kâr elde ediliyor.

Nas ile birlikte sadece yabancılar değil, bankalar da kazandı. Hatırlarsanız bankaların yüzde 400-500 kârları devletten elde ettikleri bono kârıydı.

Nas ekonomisi Türkiye’ye büyük ders oldu mu bilemem ama yabancılar Türkiye’nin şu anki hâlinden çok memnun.

Çünkü ikinci büyük vurguna hazırlanıyorlar.

Hazine bonosu faizleri yüzde 40 civarında.

Yabancı bankalar ve yatırım şirketleri, dünyanın her tarafındaki müşterilerine rapor yazıp, Türkiye’ye gelmelerini kendilerinin de bu vurgundan pay almalarını istiyor.

Yabancı raporları birbiri ardına yayınlanıyor. Bu raporlar mealen şöyle; ‘Koşun Türkiye faiz indirecek, bu fırsatı kaçırmamak için siz de Türk devletinin bonolarını alın.’

Her 1 dolara bile ihtiyacı olan Türkiye vurgun için gelen yabancılardan çok memnun.

Vatandaş da bilmeden memnun.

“Helal olsun Mehmet Şimşek’e. Bakın, Türkiye’ye adeta para yağıyor.”

İşte başımıza ne geldiyse bu cehaletten geldi.

Kimse demiyor ki, bu kadar yüksek faizi bu iktidar nasıl ödeyecek?

Tabii ki senin vergilerinle.

Sen daha çok çalışıp daha çok vergi ödeyeceksin ve hükûmette bu vergileri yabancılara kâr payı olarak verecek.

İşte bunu anlamayan alkışlayan bir insan topluluğu var karşımızda.

Oh olsun diyeceğim ama bizler de yanıyoruz!

Kimse demiyor ki, neden Nas diye tutturdunuz ve ülkeyi 1 dolara muhtaç ettiniz?

Madem faize karşıydınız şimdi neden yüzde 50 faiz veriyorsunuz?

Muhakeme yeteneğini kaybetmiş holigan bir taraftar alkışlıyor:

Türkiye’ye para yağıyor!

Allah akıl fikir versin! O gelen para senin ve çocuğunun geleceğini çalmak için geliyor.