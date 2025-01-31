Yabancıya konut satışı rakamları açıklandı En çok kim aldı?

Yabancıya konut satışı, 2024’te 23 bin 781 adetle son 7 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 1,6'ya düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2012 yılında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası sonrası artan yabancı alımları, son iki yıldır düşüş göstermeye devam ediyor.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİ

Geçen yıl yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781'e geriledi. Bu rakam, son 7 yılın en düşük satış adedi olarak kaydedildi. En yüksek satış rakamı ise 2024’ün Aralık ayında 2 bin 418 olarak belirlendi. Nisan ayında ise yapılan satış 1.272 adet oldu.

EN ÇOK KONUTU İSTANBUL ALDI

Yabancıların en çok konut aldığı şehir İstanbul oldu. 2024 yılında 8 bin 416 konut ile İstanbul, son 12 yılın 9’unda bu alanda liderliğini sürdürdü. Antalya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Rus ve Ukraynalı yatırımcıların ilgisini çekerek, 8 bin 223 konutla ikinci sırada yer aldı. Antalya’yı, 2 bin 112 konutla Mersin, 637 konutla Ankara, 588 konutla Yalova takip etti.

RUSLAR VE İRANLILAR EN FAZLA KONUT ALAN ÜLKELER

Türkiye’den en çok konut alan yabancı uyruklular sıralamasında Ruslar 4 bin 867 adet konut alarak birinci sırada yer aldı. Ruslar, son üç yıldır zirvede yer alırken, ikinci sırada 2 bin 166 konutla İranlılar bulunuyor. Üçüncü sırada ise 1631 konutla Ukraynalılar yer aldı. Bu ülkeleri, Iraklılar (1302), Almanlar (1283) ve Kazakistan vatandaşları (1055) takip etti.

EN YÜKSEK KONUT SATIŞI 2022’DE GERÇEKLEŞTİ

Yabancıya yapılan en yüksek konut satışı 2022 yılında gerçekleşti. Bu yıl, 67 bin 490 adet konut satıldı ve her 100 konuttan 4,5’i yabancılara satıldı. Önceki yıllarda ise sırasıyla 35 bin 5 konut (2023), 58 bin 576 konut (2021) ve 40 bin 812 konut (2020) satıldı.

DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ: YÜKSEK FİYATLAR VE YATIRIMCI ÇEKİCİLİĞİ

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, yabancı konut alımlarındaki düşüşün başlıca nedenlerini açıkladı. Gayrimenkul alım fiyatlarının yüksekliği, ikamet ve vatandaşlık başvurularının zorlaşması, rakip ülkelerin yatırımcı çekme politikalarındaki başarı ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımına yeterli kaynağı ayırmaması bu düşüşe yol açan faktörler arasında yer aldı. Ayrıca, yatırımcı dostu vize programlarının eksikliği de yabancı ilgisini azalttı.

2024’TE 2,1 MİLYAR DOLARLIK GELİR BEKLENTİSİ

Bayram Tekçe, Türkiye’deki konut fiyatlarının hızla yükseldiğini belirterek, uluslararası yatırımcıların artık Türkiye yerine Dubai, İspanya, Macaristan ve Yunanistan gibi ülkeleri tercih ettiğini söyledi. 2024 için yabancı yatırımcıdan elde edilecek gelirin 2,1 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Türklerin yurt dışında 3,8 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği belirtildi.

2025 YILI İÇİN BEKLENTİLER

Tekçe, 2025 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak, Türkiye ekonomisinde yaşanacak rahatlamalar ve genel konut satışlarındaki artışla birlikte yabancıların ilgisinin tekrar artacağını belirtti. Ancak, hızlı bir artış öngörülmese de geçen yılın üzerinde bir performans sergilenebileceği ve 30 bin adet satışa ulaşılabileceği tahmin ediliyor. Gelecek yıllarda ise yabancı yatırımlarının artması bekleniyor