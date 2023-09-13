Yabani 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi oyunların yer aldığı Yabani dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Yabani dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Yabani 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

Yabani 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?

Fox TV’nin yeni dizisi Yabani’nin izleyiciyle henüz buluştu. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin 2. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki, Yabani 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle buluştu.

Yabani dizisinin 2. bölümü 19 Eylül Salı günü saat 20:00’da izleyicisiyle buluşacak.

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YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan dizi, etkileyici hikayesiyle izleyiciye “Kan bağı mı yoksa can bağı mı?” diye sorgulatacak.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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