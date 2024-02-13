Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert gibi isimleri buluşturan Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yabani 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

YABANİ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı akşamı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 22. bölümü 13 Şubat Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak.

YABANİ KONUSU NEDİR?

"Soysalanlar" soyadını taşıyan ailenin tarihi köklerinden kopan Yaman'ın hikayesine odaklanan dizi, Yaman'ın yıllar sonra ailesinin yanına dönmesiyle başlıyor. Ancak bu dönüş, sadece Yaman'ın kendi yaşamını değil, aynı zamanda Soysalanlar ailesinin tüm dinamiklerini derinden etkiliyor. Yaman, kendi hayatını yeniden inşa etmeye çalışırken, ailenin içsel çekişmeleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Soysalanlar ailesi, Yaman'ı kabullenmekte zorlanıyor ve onun geri dönüşü, aile içinde büyük duygusal dalgalanmalara neden oluyor. Yaman, geçmişin izleriyle mücadele ederken, ailenin içindeki denge sarsılıyor ve gerginlik artıyor. Ancak Yaman, kararlılıkla geçmişin etkilerini silmeye, ailesiyle olan bağlarını güçlendirmeye ve kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. Bu dramatik hikaye, aile bağları, kişisel dönüşüm ve geçmişle yüzleşme temalarını içeriyor.