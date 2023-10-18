Yabani 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?

Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi oyunların yer aldığı Yabani dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yabani dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Yabani 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yabani 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin 7. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki, Yabani 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?

YABANİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle buluştu.

Yabani dizisinin 7. bölümü 24 Ekim Salı günü saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

maxresdefault-1.jpg

YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan dizi, etkileyici hikayesiyle izleyiciye “Kan bağı mı yoksa can bağı mı?” diye sorgulatacak.

YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Magazin
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti Dünya
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Gündem
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi Dünya
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı Spor
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı Magazin
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı