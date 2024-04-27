Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin final yapması bekleniyordu.
Reytinglerde düşüş gösteren dizi için final kararı değil gün değiştirme kararı alındı.
Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur gibi isimleri kadrosunda bulunduran diziye farklı bir günde şans vermek isteyen kanal yönetimi dizinin artık Cumartesi günleri yayınlanmasına karar verdi.
Cumartesi günü yayınlanan Korkma Ben Yanındayım’ın final yapmasıyla açılan boşluğa Yabani dizisi alınmış oldu.
Yayınlandığı her gün sosyal medyada çok konuşulan dizi trendlere girmeyi başarıyor.
Fragmanları binlerce kişi tarafından izlenen Yabani, aynı başarıyı reyting sonuçlarına yansıtamıyordu.
Alınan gün değiştirme kararı ile, diziye reytinglerini yükseltmesi için son bir şans verildi.
Salı günleri reytinglerin zirvesindeyken Bahar dizisinin de Salı günü ekranlara gelmesiyle güç kaybeden Yabani, reytinglerde zirveyi Bahar'a kaptırmıştı.
Sonrasından kadrosuna birçok ünlü oyuncu dahil eden dizi yine de reytinglerde yükselmeyi başaramamıştı.
Yabani yeni bölümüyle 4 Mayıs Cumartesi 20.00'de NOW'da ekrana gelecek.
Dizinin son olarak 31. bölümü yayınlanmıştı.