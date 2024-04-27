Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu

Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu
Kaynak: Haber Merkezi
Her Salı Now’da ekrana gelen Yabani dizisi için beklenmedik bir karar alındı.
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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 1

NTC Medya imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin final yapması bekleniyordu.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 2

Reytinglerde düşüş gösteren dizi için final kararı değil gün değiştirme kararı alındı.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 3

Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur gibi isimleri kadrosunda bulunduran diziye farklı bir günde şans vermek isteyen kanal yönetimi dizinin artık Cumartesi günleri yayınlanmasına karar verdi.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 4

Cumartesi günü yayınlanan Korkma Ben Yanındayım’ın final yapmasıyla açılan boşluğa Yabani dizisi alınmış oldu.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 5

Yayınlandığı her gün sosyal medyada çok konuşulan dizi trendlere girmeyi başarıyor.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 6

Fragmanları binlerce kişi tarafından izlenen Yabani, aynı başarıyı reyting sonuçlarına yansıtamıyordu.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 7

Alınan gün değiştirme kararı ile, diziye reytinglerini yükseltmesi için son bir şans verildi.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 8

Salı günleri reytinglerin zirvesindeyken Bahar dizisinin de Salı günü ekranlara gelmesiyle güç kaybeden Yabani, reytinglerde zirveyi Bahar'a kaptırmıştı.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 9

Sonrasından kadrosuna birçok ünlü oyuncu dahil eden dizi yine de reytinglerde yükselmeyi başaramamıştı.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 10

Yabani yeni bölümüyle 4 Mayıs Cumartesi 20.00'de NOW'da ekrana gelecek.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 11

Dizinin son olarak 31. bölümü yayınlanmıştı.

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Yabani dizisi için şaşırtan karar! Final yapması bekleniyordu 12
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