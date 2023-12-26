Yabani dizisi yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yabani dizisi yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas gibi oyunların yer aldığı Yabani dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Yabani dizisi yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas’ın başrolünde olduğu Yabani dizisinin 16. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yabani dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Yabani dizisi yeni bölüm ne zaman? Yabani yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun’un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı ‘Yabani’ izleyicilerle her Salı buluşmaya devam ediyor.

Yabani dizisinin 16. bölümü 26 Aralık Salı günü yani bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

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YABANİ KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Yaman, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etmeye çalışır.

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YABANİ OYUNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da başlayan dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Osman Alkaş yer alırken dizide ayrıca; Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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