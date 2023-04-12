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Yabani iğde nelere iyi gelir

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Erdem Yeşilada, yabani iğde yağının yararlarını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 08:58
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Yabani iğde neye iyi gelir

Yabani iğde nelere iyi gelir
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Editör: Erkavim Yıldırım

Yabani iğde yağının egzama, yanık, dermatit, yara ve iltihapların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Cilt üzerindeki bu iyileştirici gücünün, içeriğindeki omega 7, E vitamini, betakaroten, antioksidan ve karotenoid gibi güçlü bileşenlerden kaynaklandığını söyledi. Omega 7’nin hücre zarının fiziksel ve duygusal stresten korunmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Prof. Yeşilada, “Omega 7, saç ve ciltte görülen kuruluk, yaşa ve çevresel faktörlere bağlı deri esneklik kaybı ve kırışıklıklarla mücadele ederek ciltte gözle görülür bir iyileşme sağlıyor” diye konuştu.

Omega 7’nin, cildin su tutma kapasitesini artırarak, göz kuruluğu veya vajinal kuruluk gibi sıkıntılara da çözüm olduğunu belirten Yeşilada, şunları söyledi:

“Tırnakları ve saçları güçlendiriyor. Cildin collagen üretimine, esnekliğinin artırılmasına ve hasarlanmış cildin iyileşmesine yardımcı olan omega 7’den, bu özelliklerinden dolayı kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde de yararlanılıyor. Yabani iğde yağının, aynı zamanda doğal bir güneş koruyucusu olduğu da biliniyor”

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