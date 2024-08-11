‘Yabani’ yeni sezon startını verdi

Yeni sezon yaklaştıkça dizilerin tanıtımları da ekranlarda dönmeye başladı. Tek diziyle geçen bir yaz döneminin sıkıcı modundan yakında çıkıyoruz. Gözümüz aydın.

Geçtiğimiz günlerde 5 dizisinin tanıtımını yayınlayan atv’nin ardından NOW TV de ‘Yabani’nin yeni sezonundan ilk fragmanı yayınladı. ‘Nefret mi daha güçlü bir duyguydu, yoksa sevgi mi?’ sloganıyla izleyici karşısına çıkan tanıtım, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi’nin başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Sarp İkiler, Güray Görkem, Aleyna Al gibi isimler bulunuyor.

1 Haziran’da 36. bölümüyle sezon finali yapan NTC Medya imzalı dizi, yayın gününde son dakika bir değişiklik olmazsa 7 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

İlk kez türkü yorumladı

Alternatif müziğin en güçlü kadın yorumcularından birisi olan Pamela, ilk kez bir türkü yorumladı.

Pamela, sözü ve müziği anonim olan ‘Şeker Oğlan’ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı. Türküyü yine kendi tarzında ritmik ve funk altyapı üstünde seslendiren Pamela, böylece müzikal kariyerinde farklı stilde bir çalışmaya da imza atmış oldu.

Hoş bir çalışma olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Can dostlarımız belgesel oldu

Hong Konglu yönetmen Elizabeth Lo’nun İstanbul’daki sokak köpeklerini odağına aldığı ‘Stray’ adlı belgeselinin HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) yararına yapılacak özel gösterimi, 4 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleştirilecek.

İstanbullular’a yaz boyunca yemyeşil bahçe ortamında film izleme keyfi yaşatan KüçükÇiftlik Film Kulübü’nde beyazperde bu kez can dostlarımız için aydınlanacak. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı HAYTAP’a bağışlanacak. ‘Stray’, İstanbul sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Zeytin, Nazar ve Kartal isimli üç sokak köpeğinin hikâyesi üzerinden statüsüz ve güvenliksiz bir varlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu gözler önüne seriyor.

Periferi Film, Mobilet ve Brave Ist destekleri, URU organizasyonuyla düzenlenen özel gösterimin biletleri Mobilet’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilecek.