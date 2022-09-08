Yaftalı Tabut, Lefkoşa seyircisiyle buluştu

Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği Yaftalı Tabut, Rauf Denktaş Kültür Merkezi Mısırlızade Sahnesi'nde Kıbrıs seyircisiyle bir araya geldi.

Festival süresince İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu ve Şehir Tiyatroları çalışanlarına Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber eşlik etti. Oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut; İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'e sahnede plaket verdi, Şehir Tiyatroları ekibine teşekkür etti.