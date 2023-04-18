Yağ Enjeksiyonu nedir?

Yağ enjeksiyonu, vücudun başka bir bölümünden liposuction yöntemi ile alınan yağların estetik tedavi amacıyla, dudak, yanak gibi farklı bölgelere enjekte edilmesine dayanan bir uygulama. Yüzdeki kırışıklıkları, sivilce izlerini, yara izlerini azaltmak ve daha genç bir görünüme kavuşmak için etkili bir şekilde kullanılır. Konu ile ilgili uzmanlığına başvurduğumuz Dr. Defne Erkara yağ enjeksiyonu yapılacak bölgeleri açıkladı. Erkara şunları söyledi:

“ Estetik cerrahlar tarafından yapılan uygulama ile kendi vücudunuzdan alınan yağ ile yüzdeki dolgunluk artırılır, derin kırışıklıklar düzeltilir, dolgun ve şekilli dudaklara kavuşmanız sağlanır. Kolay bir uygulama olmasına rağmen sonuçlar her zaman garanti edilemez ve göz önünde bulundurulması gereken bazı riskleri vardır.

Hiyalüronik asit gibi sentetik dolgu maddeleriyle kıyaslandığı zaman bazı artıları ve eksiler olduğu görülür. Yağ enjeksiyonları sentetik ürünlerle yapılan enjeksiyonlardan farklı olarak alerjik bir reaksiyon riski oluşturmaz; çünkü yağ dokusu kendi vücudunuzdan alınır. Ayrıca yağ dolguları 4-6 ay arayla 2 seans uygulandığında yıllarca süren bir kalıcılık sağlayabilir.

Yağ enjeksiyonu diğer kozmetik dolguların kullanımından daha kapsamlı bir prosedürdür ve daha uzun sürer; çünkü dolgu sırasında liposuction da yapılması gerekir. Liposuction, enjeksiyonda kullanılacak yağın çıkarılması için vücudun karın, kalça gibi bölgelerine uygulanır. Bu arada o bölgelerde incelme sağlandığı için bir taşla iki kuş vurulmuş olur.

Uygulama, yaşlanma sürecini durdurmazken, yüz germe, alın / kaş kaldırma gibi daha zor kozmetik cerrahi tedavilere olan ihtiyacı geciktirmeye yardımcı olur. Ayrıca bu tür cerrahi işlemler sonrası daha iyi bir görünüm elde etmek için ek tedavi olarak uygulanır. Bazen de vücutta kalıcı bir estetik uygulama yapmadan önce, nasıl görüneceğini test etmek için prova amacıyla yağ dolgusu kullanılır. Eğer değişiklikten memnun kalınırsa yağ dolgusu eridikten sonra kalıcı estetik işlem uygulanır. Yağ enjeksiyonuna ihtiyacınız olup olmadığını anlamanın en iyi yolu bir plastik cerrahi uzmanıyla görüşmektir.”

YAĞ ENJEKSİYONU HANGİ BÖLGELEE UYGULANABİLİR?

“En sık olarak yüz bölgesine uygulanır. Özellikle dudak ve elmacık kemiklerini dolgunlaştırmada sıklıkla tercih edilir. Yüzdeki kırışıklıkların ve yara izlerinin giderilmesinde de başarılı sonuçlar elde edilir. Popo şekillendirmede sıklıkla kök hücre ile zenginleştirilen yağ kullanılır, böylece daha uzun süre kalıcılık sağlanır Meme büyütme işlemi için de bazen yağ enjeksiyonu kullanılmaktadır.”

NASIL YAPILIR?

Yağ enjeksiyonu genellikle bölgesel anestezi ile yapılan cerrahi olmayan bir prosedür olsa da, liposuction yöntemi ile vücuttan fazla miktarda yağ alınacaksa, bölgesel anestezi ile birlikte sedasyon ve hatta genel anestezi dediğimiz derin uyku da gerektirebilir. Ameliyattan önce kullanıyorsanız sigarayı, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları ve bitkisel takviyeleri doktor kontrolünde bırakmak gereklidir.

Yağ enjeksiyon işlemi genellikle ameliyathane koşullarında yapılır. İşlem, hastaya, enjekte edilen yağ miktarı ve enjeksiyonla birlikte yapılan diğer estetik işlemlere bağlı olarak 30 ila 60 dakika sürer. Bazen daha uzun da sürebilir…

Yağ, ya bir iğne ile ya da özel bir emme kanülü kullanılarak liposuction yöntemi ile, genellikle karın ve kalçadan çekilerek alınır. Alınan yağlar bir santrifüj aletine konularak, arındırma işlemi uygulanır. Arındırılan bu yağlar uygulama yapılması planlanan bölgelere enjekte edilerek işlem tamamlanır. Günümüzde yağı su veya ultrason ile ayrıştırarak daha sağlıklı donör doku imkanları da yaygınlaşmıştır.

SONUÇLARI NE OLUR?

Dr. Defne Erkara yağ enjeksiyonunun sonuçlarını ise şöyle açıkladı:

“Yağ enjeksiyonunuzdan hemen sonuç alırsınız; fakat tedavi edilen bölgelerde şişlik olması nedeniyle başlangıçta çok fazla hacim artışı varmış gibi bir görünüm olabilir. Zamanla şişme azalır ve gerçek sonuçlarınızı kısa süre sonra görebilirsiniz.

Yağ enjeksiyonu kalıcı dolgunluk sağlamaz. 2-3 yıl sonra bazı kişilerde dolgunun %60’ı vücut tarafından emilebilir ve 2. bir seans gerekebilir. 2. seanstan sonra ise ehil ellerde, tekniğine uygun şekilde yapılırsa yıllarca süren bir kalıcılık sağlanabilir.

Yağ enjeksiyonu geçiren kişiler tedaviden hemen sonra normal günlük rutinlerine dönebilir. Yağ alınan ve enjekte edilen alanların zedelenmesi, şişmesi veya buralarda kızarıklık olması muhtemeldir. Bu durum genellikle birkaç hafta sonra düzelir. İyileşme sırasında güneşe maruz kalmamalısınız ve güneşin etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmalısınız.

Yağ enjeksiyonunun olası komplikasyonları arasında şunlar bulunuyor:

Yağlı kist oluşumu

Kanama

Yağ pıhtısı

Enfeksiyon

Geçici uyuşukluk

Enjeksiyon bölgesinde geçici morluk

Uygulama bölgesinde şişlik

Çok yüzeye enjeksiyon yapılırsa kalıcı cilt renk değişikliği olabilir”