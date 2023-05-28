Yağ eriten besinler hangileri

Editör: Beyza Damgacıoğlu

TURUNÇGİLLER: Egzersiz sırasında yağların yüzde 30 oranında daha hızlı yanmasını sağlar. Yiyeceklerinize bol bol limon sıkabilirsiniz.

TAHILLAR: Tahıllarda bulunan lifler, vücudunuzun insülin seviyesini dengede tutar. Bu da yağ hücrelerinizin küçülmesini sağlar. Vücudunuz bu tip gıdaları diğer yiyeceklere göre daha yavaş yaktığı için daha geç acıkmanızı sağlarlar.

MUZ: Potasyum oranı yüksek olan bu meyve v

YOĞURT: Karın şişliğine neden olan bakterileri yok eden faydalı bakteriler üretir. Ayrıca vücuttaki insülin miktarını dengede tutmaya yardımcı olur.

ÇİLEK: Bu meyve antioksidan içerir. Vücuttaki kan akışını arttırır, kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlarlar. Eğer egzersiz yapmadan önce yoğurt ve çilek tüketirseniz kaslarınız çalışmaya hazır hale gelir.

YEŞİL ÇAY: Günde üç bardak yeşil çay metabolizmanızı güçlendirir ve ekstra 30 kalori yakmanızı sağlar.