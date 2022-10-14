Yağ şişelerindeki inatçı lekelerle saatlerce uğraşmaya son! Böyle temizlerseniz 60 saniyede pırıl pırıl oluyor

Yağ şişeleri, neredeyse her mutfak tezgâhının en önemli köşesinde yer alıyor. Hâliyle bu şişelerin her zaman hijyenik ve parlak görünmesi, epey önem taşıyor. Hem doldururken hem boşaltırken taşan yağları uzun uzun temizlemek, oldukça zor oluyor. Sizler için kolay şekilde yağ şişelerini temizleme yöntemlerini derledik.

KAHVE TELVESİ İLE YAĞ ŞİŞESİ TEMİZLEME

"Kahve telvesi ile yağ şişesi mi temizlenir?" demeyin! Temizlenir, hem de gayet güzel temizlenir. Üstelik telvesi kullanılacak kahvenin ne çeşit olduğu da önemli değil. Yapmanız gereken tek şey bu adımları izlemek:

- Yarım çay bardağı kadar kahve telvesi ile iki su bardağı suyu güzel şekilde karıştırın. Şişe daha büyükse ya da küçükse bu oranı göz kararı ayarlayabilirsiniz.

Ortaya çıkan karışımı, şişenin içine boşaltın ve sonra biraz çalkalayın.

- Ardından şişeyi iyice yıkayıp kurulayın.

KARBONAT, YAĞ ŞİŞELERİNİN DE MUCİZESİ

Karbonatın temizlikteki rolü malum. Neredeyse her yeri temizlerken karbonattan faydalanıyoruz. Bu kadar verimli bir maddenin yağ şişeleri üzerindeki etkilerini de tahmin etmek zor değil. Karbonat kullanarak yağ şişesi temizlemenin detayları ise şu şekilde:

- Karbonat ile temizleme işlemine geçmeden önce yağ şişesini ufak çaplı bir temizlemek gerek.

- Sonra şişenin içine bir yemek kaşığı karbonat dökün.

- Ardından şişeye az miktarda sıcak su ilave edin.

- Şişeyi iyi biçimde çalkalayıp güzelce durulayın. İşte bu kadar basit...

PİRİNÇ DE YAĞ ŞİŞESİ TEMİZLİĞİNDE GAYET BAŞARILI

Pirinci deterjan ile buluşturup yağ şişelerini tertemiz yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bile artık öğrendiniz. Bu yöntem için yapmanız gerekenler:

- Yağ şişesine yarım çay bardağı pirinç ve biraz bulaşık deterjanı koyun.

- Sonra şişeye iki tatlı kaşığı tuz ilave edin.

- Şişenin yarı kısmına gelecek kadar sıcak su koyup beş dakika boyunca şişeyi çalkalayın.

- Su ılıyınca durulayın. Sonuca inanamayacaksınız...