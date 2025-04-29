Yağ üretim tesisinde korkutan yangın

Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tüzünler Yağ Üretim Tesisi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yağ üretim tesisinin hemen yanında bulunan soğutma deposu olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederek alevleri üretim tesisine ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.