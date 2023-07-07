Yağ yaktıran besin

Karın içi yağlanma, iç organ yağlanması gibi adlarla bilinen viseral yağ, salgıladığı maddeler iltihaplanmayı artırdığı için metabolik sendrom ve kalp krizi riskini artırır. Deri altındaki yağdan farklı olarak karın bölgesinin derinliklerinde bulunan bu yağ, fark edilmesi zor olabilir. İç organlardaki yağlanma riski, yaşla birlikte artar. Fakat yapılan bir araştırmaya göre bir gıda türü, haftalar içinde yağlanma sorunu tersine çevrilebilir.

British Journal of Nutrition'da yayınlanan 2007 yılında bir araştırma, nohutun iç yağlanma ve insülin direnci üzerindeki etkilerini için önemli sonuçlara vardı. Çalışmada, sekiz aylık bir süre boyunca normal diyet, yüksek yağlı diyet ve yüksek yağlı beslenme ile birlikte nohut yiyen fareler üzerinde bir deney gerçekleştirildi.

Yapılan deneyin sonucunda araştırmacılar; nohut tüketmenin insülin direncini önemli ölçüde iyileştirdiğini ve yemek sonrasında hiperglisemi ve hiper-insülinemi adı verilen süreçleri engellediği tespit edildi. İç yağlanmanın sonuçlarına bakıldığında, araştırmacılar üç grup arasında önemli farklılıklar olduğu kaydedildi. Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde, nohutla beslenen ve yüksek yağlı diyete tabi olan farelere oranla iç yağlanmanın daha yüksek olduğu tespit edildi.

Üstelik yüksek yağ oranına sahip olan beslenmeye tabi olanlarla karşılaştırıldığında, nohut tüketenlerde LDL kolesterolde %45'lik bir düşüş ve HDL kolesterolünde %35'lik bir artış tespit edildi. Nohut sayesinde kilo verme süreci büyük oranda hızlandığı ortaya çıktı. Ayrıca, American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir 2016 araştırması, bakliyat tüketiminin tokluğu artırarak kilo vermeye yardımcı olduğunu buldu. Araştırmacılar, her gün nohut gibi tek bir porsiyon bakliyat tüketmenin, insanları daha tok hissettirerek kilo kaybını hızlandırmak için önemli bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Kanada'daki St. Micheal Hastanesi Li KA Shing Bilgi Enstitüsü'nde araştırmacıların lideri Doktor Russel the Souza, bilinen sağlık yararlarına rağmen, bakliyatın yeterince ttüketilmediğini dile getirdi. Bu nedenle çoğu kişi için diyete bakliyatı dahil etmenin kilo yönetiminde önemli bir etken olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu çalışmanın en umut verici bulgularından biri, diğer gıdaların tüketimleri azaltmak için çaba göstermeden etkilerin önemli oranda büyük olduğunu bulmasıydı.Yüksek lifli gıdalar, iştahı kontrol etmeye yardımcı olan uzun süreli tokluğu teşvik etmeleri nedeniyle kilo kaybı için oldukça önemli kabul ediliyor. Üstelik nohutta bulunan çözünür lif, özellikle kilo kaybında yardımcı olabilecek sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu koruması yönünden oldukça faydalıdır.

Üstelik, çözünür lif, sindirim sisteminde LDL kolesterol moleküllerine bağlanarak ve onları vücuttan dışarı sürükleyerek kötü kolesterolü düşürmede oldukça faydalıdır. Uzmanlar, yapılan bir başka araştırmada beyaz ekmek yerine nohut tüketen kadınların bir sonraki öğünde daha az kalori tükettiğini tespit etti. Elde edilen sonuçlar, nohutun kilo verme etkileri üzerine yapılan araştırmalardan kaynaklanan daha yeni bulgularla daha tutarlı hale geldi. Nohut, B vitaminleri, demir, fosfor ve magnezyum gibi bir dizi önemli vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengindir.