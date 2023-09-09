Yağış nedeniyle kayan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Antalya karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin tıra çarpması sonucu meydan gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yağış nedeniyle kayan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Tekke köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. (37) idaresindeki 54 SA 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.S.Z. (42) idaresindeki 33 CEA 93 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar M.K., A.K.(32), C.C.K. (12), A.S.K. (7) ve İ.K. (6) ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw026928-01.jpg

aw026928-02.jpg

aw026928-03.jpg

aw026928-04.jpg

aw026928-05.jpg

aw026928-06.jpg

Öne Çıkanlar
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Fas’taki depremde can kaybı bin 305’e yükseldi Dünya
Fas’taki depremde can kaybı bin 305’e yükseldi
Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın... Spor
Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın...
Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı Yaşam
Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı
Pendik'te iki otomobil alev alev yandı Güncel
Pendik'te iki otomobil alev alev yandı
Trabzonsporlu Larsen Milli takımda sakatlandı Spor
Trabzonsporlu Larsen Milli takımda sakatlandı
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti Yaşam
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Depremin vurduğu Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Depremin vurduğu Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edildi