Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı var

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen tırda maddi hasar oluşurken sürücü ekipler tarafında kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi Denizli-Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yağmur sonrası kayganlaşan yolda henüz sürücünün ismi öğrenilmeyen 33 DL 550 plakalı tır, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, yan yatarak sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen tırda mahsur kalan yaralıyı ön camı kırarak çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı var

Yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı var

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