Yağış ve fırtına çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 67 kenti uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla batı ve iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN KENTLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Dersim, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.