Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, bu yıl 9’uncusu ‘Kuşaktan kuşağa’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de büyük ilgi gördü. Merkez Park’ta kurulan stantlarda kentin meşhur yöresel lezzetleri olan kebap, şalgam, şırdan ve tatlılar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 10 Ekim’de dev mangalın yakılmasıyla resmi açılışı yapılan festivalde, yağışlı havaya rağmen stantların önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam etti. Ziyaretçiler, birbirinden farklı lezzetleri tatmanın yanı sıra çeşitli gastronomi etkinliklerini de izleme fırsatı buldu.

MİSAFİRLER ADANA LEZZETLERİNE HAYRAN KALDI

Üniversiteden sınıf arkadaşlarını festival alanında misafir eden noter İkbal Özlem Arıoğlu, festivalin çok başarılı geçtiğini dile getirdi: “İstanbul, Ankara, İzmir ve Aksaray’dan arkadaşlarım geldi. En çok Adana kebabını yediler. Şırdan ve halka tatlıyı denediler. Böyle bir festivalde birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. Adana halkına ve onları destekleyen işletmelere, Adana Valiliği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. Arıoğlu, organizasyonun mutfağı, yöresel lezzetleri, folkloru ve sanatı tanıtması açısından da çok güzel olduğunu belirtti.

Kebap yemek amacıyla ailesiyle festivale gelen İsmet Ata ise lezzetlere hayran kaldı: “Adanalıyım ve kebap yemeye geldik. Nefis bir lezzet. Festival çok güzel geçiyor. Adana’nın lezzetleri her yerde geçerli. Herkesi önümüzdeki yıl da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

USTALAR DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Festivalde stant açan kebapçılardan İsmail Çalıkıran, "Kuşaktan kuşağa temasıyla birlikte Adana’nın en eski ustalarını örnek olarak kebap yapıyoruz. Bugün festivalimizi uğurladığımız son gündeyiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Adana kebap sadece festivale değil, tüm dünyaya damgasını vurdu” dedi. Adana’nın en eski kebap ustalarından Ali Şemi de, “Ben 1955’te kebap yapmaya başladım ve şimdi kebabın gerçeğini öğretiyorum. Onlarca usta yetiştirdim. Şimdi de festivalde gerçek Adana kebabını yapıp, ziyaretçilere sunuyorum” diye konuştu.

Festivalin son akşamında Seyhan Nehri’nde düzenlenen havai fişek ve lazer gösterisi de büyük beğeni toplarken, ziyaretçiler hem lezzetleri deneyimledi hem de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.