Yağışlalar geri dönüyor! Bugün hava nasıl? (25 Mayıs 2025)

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Dün akşam saatlerinde batıdan yurda ulaşan yağmur bulutları bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'da birçok ili etkisi altına alacak. İstanbul da güne çok bulutlu ve yer yer yağmurlu başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu, zaman zaman ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleriyle birlikte İç Anadolu’nun kuzeybatısında; ayrıca Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların Trakya bölgesiyle birlikte Çanakkale, Balıkesir, İstanbul İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Diğer yandan, ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve özellikle solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar açısından risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Meteoroljik verilere göre yağmurlu yurda batıdan giriş yapan ve gün gün ülkenin büyük bölümünde etkisini göstermesi beklenen yağışlı hava sistemi, 1 Haziran Pazartesi gününe kadar birçok bölgede aralıklarla yağış bırakmaya devam edecek. Kurban Bayramı arifesinde ise (4 Haziran) yağmur bulutlarının yurdu büyük ölçüde terk etmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

BALIKESİR 37°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 30°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 27°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 28°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

AFYON 33°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 31°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 34°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 31°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 34°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KONYA 33°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 29°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 33°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 31°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 26°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 27°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA 36°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 25°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 23°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 21°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 33°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 21°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 35°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 32°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 34°C Az bulutlu ve açık