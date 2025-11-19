Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıkan tarihi yapıda, kesme taşlar ve mermerlerin olduğu görüldü.

Marmara Bölgesi'ndeki yağışların azalmasının ardından bölgenin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan tarihi yapı, daha da görünür oldu. Kotun 28,75 seviyesine gerilemesinin ardından Kartepe kıyılarına yaklaşık 300 metre mesafedeki tarihi yapıda kesme taşlar ve mermerlerin olduğu görüldü.

TARİHİ BİR KİLİSE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Tarihi bir kilise olduğu düşünülen yapı ve iç kısmında ortaya çıkan detaylar dronla görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sapanca Belediyesi tarafından 'Kazı alanına girmek tehlikeli ve yasaktır' ve '2863 sayılı yasanın 65'inci maddesi gereğince bu alanda kazı yapıp zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' tabelaları asıldı