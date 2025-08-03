Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı var

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün gece saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün gece saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı.

Kaza Selendi İzmir Karayolu Kınık mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. N.Y. idaresindeki 43 KU 901 plakalı araç Selendi istikametine giderken yağışlı hava nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı yönden gelen 45 TU 560 plakalı A.B. idaresindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar hurdaya dönerken Selendi yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açılırken kaza ile ilgili araştırmanın devam ettiği bildirildi.

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