Yağışta yoldan çıkan tır şarampole devrildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, şarampole girerek yan yattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa – Denizli karayolunda meydana geldi.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre; Manisa'dan Denizli istikametine seyir halinde olan yüksüz tır, Buldan ilçesi Derbent Mahallesine geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kaya tırın kontrolünü sağlayamayan sürücünün tüm çabalarına rağmen, araç şarampole girerek yan yattı. kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabilen tır, bu sayede devrilmekten son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

