Yağız adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Yağız isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yağız ne demek? Yağız isminin anlamı nedir?

YAĞIZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yağız ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Ters, huysuz, inatçı.

- Yiğit.

- Güzel.

- Kara

- Esmer, kara renkli.

- Tavlı, bakımlı hayvan.

YAĞIZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Yağız ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yağız ismini koymak caizdir.