Yağlara veda

Yaz yaklaşırken, birçok insan fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor. Fazlalıkları bel bölgesinde toplanan kişilerin, göbeklerine limon suyuyla masaj yapmaları gerekiyor. İşte o çözüm yolu…

Yağlara veda

Yeşil çaydaki epigalokateşin galat (EGCG) maddesi noradrenalinin yıkımını sağlayan enzimin çalışmasını engeller. Bu da bazal metabolizmanın yüksek seyretmesini sağlar ve yağ yakımı artar. Ayrıca, yeşil çay içenlerin karın bölgesindeki yağlardan daha kolay kurtuldukları gösterilmiştir.

Siyah çay içenlerde kandaki kortizol seviyesi daha düşük olmaktadır. Bu da, özellikle karın bölgesinde daha yağ depolanmasını engellediği gösterilmiştir.

Mideniz boş iken 2 bardak soğuk su içmek metabolizmanızı %30 artıracaktır. Bu etki daha çok noradrenalin seviyesini artmasından kaynaklanır. Bu etkiden günde 2-3 kez, mideniz boş durumda ise, yararlanabilirsiniz.

Günde bir kez, diyet veya egzersiz yapmadan, içinde 200 mg kafein ve 250 mg EGCG bulunan içecek içerseniz dört haftada yarım kilo yağdan kurtulursunuz.

Yüksek proteinli beslenme yağların yakımını hızlandırmaktadır. Kaybedilen yağ özellikle karın bölgesinden ollmaktadır. Eşit kalori miktarına sahip ancak, düşük yağ ve yüksek karbonhidratlı diyetlere göre daha üsütün bulunmuştur.

Düşük kalorili diyetlerde insülin düzeyini düşük tutan tam tahıllar (esmer pirinç, tam buğday ekmeği ve yulaf ezmesi) karbonhidrat kaynakları daha çok yağ yakımını (özellikle karın bölgesi) sağlamaktadır.

Omega-3, zeytinyağı, fıstık ezmesi ve cevizden zengin diyetlerde yağ kaybı daha fazla olmaktadır.

Kahvaltıda yumurta yiyen kişiler gün içinde daha az gıda tüketiyor ve ayrıca daha fazla yağ kaybetmektedir.

Beslenme düzenini değiştirmeden günde 3 kez yarım greyfrut yiyen ya da günde 3 kez bir bardak greyfrut suyu içen kişler daha fazla yağ kaybetmektedir.

Yüksek kalsiyum alımı kalsitriol hormonu yoluyla yağ yakımını hızlandırmaktadır. Az yağlı süt ürünlerini daha fazla tüketerek bu etkiyi elde edebilirsiniz ve ayrıca protein alımınızı artırabilirsiniz.

Elmada bulunan polifenoller sporcularda kuvet ve dayanıklılığı artırıyor ve karın bölgelsindeki yağları azaltıyor. Her gün 1-3 elma yiyin ya da elam suyu için.

Kırmızı biberde bulunan kapsaisin yağ yakımını hızlandırır ve iştahı azaltır.

Düşük kalorili diyetin %40 bölümü yağlardan ve bunun da çoğu bademden olunca kişiler daha fazla yağ kaybediyor.

Organik sütve ette daha yüksek oranda omega-3 ve konjuge lineik asit (CLA) bulunur. Her iki maddenin de yağ yakımını hızlandırdıklarıni biliyoruz.

Avokado manoheptuloz içerir. Bu madde insülin salgısını engeller ve kalsiyum emilmini artırır. Daha az insülin salgısı daha az yağ depolnaması anlamaına gelir. Salatanıza avokado eklemeyi deneyin.

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