Yağları hızla eriten besinler hangileridir?

Editör: Ali Öncü
Uzmanlar bol lifli besinler tüketin diye uyarıyor. Zira; hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.
Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürmek
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.
Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. İşte o yağ yakan mucize besinler…
BULGUR
MISIR
TAHIL
YULAF EZMESİ
NAR
ELMA
SOYA FASULYESİ
ARMUT
HAVUÇ
ÇİLEK
DUT
ANTEP FISTIĞI
PORTAKAL
KURU İNCİR
KAKAO
ENGİNAR
BÖĞÜRTLEN
HİNDİSTAN CEVİZİ
BAMYA
KABAK
BRÜKSEL LAHANASI
ŞALGAM
PATLICAN
KEREVİZ
MÜSLİ
BADEM
TATLI PATATES
MUZ
BROKOLİ
BEZELYE
AVOKADO
KEPEKLİ MAKARNA