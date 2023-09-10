Yağları hızla eriten besinler hangileridir?

Diyet yaparken doğru besinlerin tüketilmesi çok önemli. İşte en hızlı zayıflatan o besinler...

KAYNAK: İHA
Yağları hızla eriten besinler hangileridir?

Editör: Ali Öncü

Uzmanlar bol lifli besinler tüketin diye uyarıyor. Zira; hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürmek
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. İşte o yağ yakan mucize besinler…

BULGUR

MISIR

TAHIL

YULAF EZMESİ

NAR

ELMA

SOYA FASULYESİ

ARMUT

HAVUÇ

ÇİLEK
DUT
ANTEP FISTIĞI

PORTAKAL

KURU İNCİR

KAKAO

ENGİNAR

BÖĞÜRTLEN

HİNDİSTAN CEVİZİ

BAMYA

KABAK

BRÜKSEL LAHANASI

ŞALGAM

PATLICAN

KEREVİZ

MÜSLİ
BADEM

TATLI PATATES

MUZ

BROKOLİ

BEZELYE

AVOKADO

KEPEKLİ MAKARNA

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