Yağlı direk yarışları nefesleri kesti, büyük ödülü kimse alamadı

Kaynak: İHA
Yağlı direk yarışları nefesleri kesti, büyük ödülü kimse alamadı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yağlı direk yarışmasında büyük ödül sahibini bulamadı.

Zonguldak Valiliği, Kozlu Kaymakamlığı ve Kozlu Belediyesi tarafından 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kozlu limanında renkli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklere Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Liman Başkanı Ahmet Mert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kabotaj Kanunu'nun önemini vurgulayan konuşmasını yapan Liman Başkanı Ahmet Mert, "Kabotaj Kanunu ile Türk denizciliğinde Türk kara sularında denizcilik ve sefer hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk milletine verilmiştir. O günden bugüne 98 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Kanunu ile kutlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında tekne yarışları, bot yarışları ve ördek kapma yarışları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

Ancak en heyecan verici an, yağlı direk yarışmasıydı. Katılımcılar, 20 bin liralık büyük ödülü alabilmek için yağlı direkte Türk bayrağını almaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen gün sonunda kimse bayrağı alamadı. Bu durum üzerine hakem kararıyla katılımcılara teselli ücreti verildi.

Program, Kozlu Folklor, Meksika ve Bulgaristan halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

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