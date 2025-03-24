Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı: Tarihi organizasyonun ne zaman yapılacağı belli oldu

Kaynak: AA
Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı: Tarihi organizasyonun ne zaman yapılacağı belli oldu

Türk sporundaki en uzun süreli geleneklerden biri olan yağlı güreşte 2025 takvimi belli oldu. 2025 sezonunda Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ne zaman yapılacağı açıklandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı. Buna göre, üçüncüsü düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 7 etaptan oluşacak.

2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Sezon, 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri ise daha önce duyurulduğu gibi 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2025 sezonu programı şöyle:

16-18 Mayıs / Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri

30 Mayıs-1 Haziran / Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

13-15 Haziran / Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri

25-27 Temmuz / Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri

8-10 Ağustos / Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri

22-24 Ağustos / Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Eylül / Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri

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