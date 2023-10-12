Yağlı güreşten önce pehlivanlar korku evinde stres attı

Antalya’nın Serik ilçesinde pazar günü düzenlenecek yağlı güreşler öncesi bir araya gelen pehlivanlar, korku evine girerek stres attı. Ortaya ise komik görüntüler çıktı.

Serik’te 15 Ekim Pazar günü yapılacak olan yağlı güreşler öncesi Serik Belediyesi pehlivanları Gürbüz Seçim, İlhan Kırmızıkan, Hüsnü Boyacı, Mustafa Borucu, Mustafa Akman ve Ahmet Elmas stres atmak ve moral depolamak için korku evine girdi. Korku evinde bir süre kalan pehlivanların eğlenceli halleri dikkat çekti. Pehlivanlar, Serik güreşlerine hazır olduklarını ve iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyleyerek, tüm Serik halkını pazar günü Kadriye Güreş sahasına davet ettiler.

Serik Korku Evi'nin sahibi Halil Güzel ise, pehlivanları ağırlamaktan ve onlara güreş öncesi eğlenceli anlar yaşamaktan memnun olduğunu belirterek, tüm pehlivanlara başarılar diledi.