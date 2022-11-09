﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!

Dr. Deniz Tamtekin, "38 yıllık meslek hayatımda hekimliğin bu kadar dibe vurduğu bir dönem hatırlamıyorum" diye mesaj atmış. Takipçileri de "Sadece hekimlik değil, bütün mesleklerde durum aynı" diye cevap vermiş...

Gerçekten de hangi mesleğe bakarsanız bakın tam bir çürüme var. Gazetecilik mesleğinin haline bakın... Medya, devletin vergi cezası sopası kullanılarak büyük oranda iktidar kontrolüne alınmış durumda. Muhalif medya organları, çeşitli yollarla sıkıştırılıyor. Özel sektör de iktidar korkusundan muhalif medyaya ilan-reklam vermiyor.

Gazetelerin yöneticileri ve yazarları, iktidar tarafından atanıyor... Böyle bir ortamda, ülke gerçekleri ne kadar ortaya konulabilir?

Yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırıldığı ve yargının siyasallaştırıldığı bir zamanda hâkimlik, savcılık, hatta avukatlık yapılabilir mi?

Polis Akademisi bandosunun siyasi iktidarın şarkısını seslendirdiği bir düzende polis olmak ne demektir?

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Muhalefet, iktidarın bir yolsuzluğunu veya suçunu ortaya çıkardığı zaman taktik bellidir; karşı saldırıya geçmek... İktidar, sermaye girişi sağlamak için, paranın kaynağını sormamak gibi bir yola gidince ülke kara para ile birlikte uyuşturucu bataklığı haline geldi. Kara parayı kullanan mafya grupları Türkiye'ye yerleşti.

Muhalefet bu durumu seslendirince "vay efendim sen polisimize jandarmamıza hakaret ettin" diyerek suç duyurusunda bulunmak, tam da yavuz hırsızın ev sahibini bastırması durumudur...

"Haftada beş bin uyuşturucu satıcısı yakalıyoruz" diye savunma yapılabilir mi? Bu kadar satıcı varsa, ülkeye sokulan ama ele geçirilemeyen uyuşturucunun miktarı ne kadardır?

Bir taraftan da içlerinden biri çıkıp da yapılan hırsızlıkları, yolsuzlukları açıklamasın diye iktidarın bütün mensupları ve bütün bürokratlar, yapılan hukuk dışı işlere ortak ediliyor, yani suça bulaştırılıyor...

Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunlar toplasanız 10 bin kişidir ve hepsini biliyoruz" diyor ama yağma devam ediyor...

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Türkiye'deki yağma düzenini herkes görüyor ama sistemi kökten değiştirmek yolunda hiçbir hazırlık yok. Şimdiki yağmalamaya katılamayanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Partizanlık, yağmacılıkla eş anlamlı hale gelmiş gibi...

Buna teoride kleptokrasi ya da yağma düzeni deniliyor. Vikisözlük'te "Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir ve kısaca hırsızlar rejimi anlamına gelir" diye tanım yapılıyor...

Yine "Kleptokrasi ile yönetilen bir ülkede yozlaşmış politikacılar, kendilerini hukukun üstünlüğünün dışında tutup; komisyonlar, rüşvetler ve özel ayrıcalıklar yoluyla, devlet fonlarını kendilerine ve ortaklarına yönlendirerek gizlice zenginleşirler. Bununla birlikte, kleptokratlar genellikle elde ettikleri kârlarının büyük kısmını, iktidarını kaybetme ihtimâline karşın, yurt dışı bankalarda muhafaza ederler" bilgisi veriliyor.

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Almanya merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporunda ise hep eski devlet başkanlarının yurt dışındaki bankalarda ne kadar parası bulunduğu açıklanıyor. Görev başındakilere, "bakın sizin paralarınızı da yayınlarız" diye şantaj yapmak için sadece eski kleptokratlardan bahsediyorlar herhalde...

Vikisözlükteki "kleptokrasi" maddesi, "Hırsızlar rejiminin egemen olduğu bir ülkede, yerli sanayi ve tarımsal üretim zayıflar ve iç pazar büyük sermaye gruplarına açılır. Siyasal alanda da insan haklarını çiğneyen, baskıcı bir yönetim kendini gösterir" diye bitiyor...

Tabii bir ülkeye yağma düzeninin hâkim olmasının asıl sebebi, halkın adalet duygusunun zayıf olmasıdır. Halk, siyaseti, ülke imkânlarından pay kapmak aracı olarak gördüğü sürece yağmalayan değişir ama yağma düzeni değişmez.