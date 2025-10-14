YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Iğdır’da dün haftanın ilk günü tüm okullarda olduğu gibi İnönü İlkokulu’nda da İstiklal Marşı okundu. Kentte etkili olan yağış nedeniyle marş, okulun hoparlör sistemi üzerinden tüm sınıflarda aynı anda okutuldu. Bu sırada derse geç kalan bir kız öğrenci, okul bahçesinde yağmurun altında durarak İstiklal Marşı’na eşlik etti. Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan öğrencinin bu davranışı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından izlendi. Yağmur altında İstiklal Marşı’nı okurken duygulandıran anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.